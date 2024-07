Brunella Horna PIDE calma tras enfrentamiento con Ana Paula Consorte: "Ya llegó al límite"

Brunella Horna decidió poner 'paño frío' a los enfrentamientos con Ana Paula Consorte asegurando que ya no volvería a responderle más por el problema que tiene Paolo Guerrero con el club de fútbol de la Universidad César Vallejo (UCV).

La conductora de televisión no dudó en reiterar que "todo se había salido de los límites" y lo mejor para todos es que el asunto sea resuelto por las personas involucradas directamente y no por terceros.

En la última edición del programa 'América Hoy', la popular 'Baby Bru' decidió pronunciarse respecto a lo ocurrido el día de ayer cuando la modelo brasileña, Ana Paula Consorte, la tildó de mentirosa por afirmar que el futbolista debía pagar una multa para poder desligarse de la UCV y pasar a formar parte de otro club como Alianza Lima.

De forma decidida y tajante, Brunella señaló que prefiere mantenerse callada y pidió mantener la calma a la garota para no seguir dejando mal a Paolo Guerrero.

"Ese es un tema que tienen que verlo ellos dos: el equipo y también Paolo Guerrero. Yo pienso que esto ya llegó a su límite, ambos están aburridos. Por eso me quedo un poco callada, por que dirá: 'Ay tienes que responderle a Ana Paula Consorte'. No, con ese comunicado es suficiente y no hay nada más que hablar", señaló ante las cámaras.