¿Esposo de Lorelorelu le fue infiel?: Esta fue la reacción de la tiktoker después de ver el video de su esposo con otra mujer

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Ampay tiktokero! Este fin de semana un usuario de tiktok aprovechó la plataforma para subir un video en el que se puede ver al esposo de la querida Lorelorelu en la discoteca ValeTodo Down Town besándose apasionadamente con otra mujer.

Aunque en un inicio los cibernautas dudaron si se trataría de Miguel Severino, esposo de Lorelorelu, la tiktoker confirmó los rumores en su último video.

Desde hace algunas semanas la pareja se encontraba separada pues estaban a travesando una crisis matrimonial; sin embargo, en su pronunciamiento, la creadora de contenido contó que la distancia que estaban tomando no buscaba el termino de su relación. Incluso contó que estaban buscando "reconectar".

Es por ello que, con la voz entrecortada y el rostro notablemente desencajado, admitió que al ver el video de su esposo se quedo "sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada".

"Estábamos intentando reconectar y poder encontrar una solución para la crisis por la que estábamos pasando", dijo la tiktoker.

Como se recordará, la pareja era conocida por compartir en sus redes sociales muchos videos juntos donde expresaban cuanto se querían y los buenos momentos que disfrutaban juntos. Sus seguidores les pedían consejos para tener una convivencia tan buena como la que ellos decían tener.

Lorelorelu culmina su video contando que a raíz del video finalmente ha decidido oficializar su separación con su esposo. Ya no se encuentran viviendo juntos y cuenta que aunque es una situación difícil va a seguir adelante.

"No soy responsable de nada de lo que haya decidido hacer, no me critiquen a mí. No me busquen responsabilizar a mí, durante mi matrimonio lo he respetado y cuidado... Actualmente, sí estamos oficialmente separados, nadie se ha muerto y hay que seguir para adelante", finalizó.

@lorelorelu Cada persona elige sus propios errores. Gracias a todos, estoy y estaré bien. ♬ Easy On Me - Adele

Reacción de los usuarios

Los fanáticos de la pareja no dudaron en solidarizarse con Lorelorelu y aprovecharon su último tiktok para mostrarle su apoyo. Entre los comentarios que le dejaron se puede leer "Te abrazo, algo bueno esta por llegar", "Él no te merecía. Y tú no tienes porque sentirte avergonzada de absolutamente nada. Un abrazo a la distancia", "Loree estamos contigo".

Sin embargo, hubo otros usuarios quienes dejaron fuertes comentarios sobre su esposo: "Con esa cara de monse y mira lo que hizo", "Con su carita de cojud*to", "Esos que dicen ser fieles y sanos son los peores".