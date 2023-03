¡Un lindo gesto! Tiktoker recauda más de 100 mil dólares para empleado de supermercado de 82 años se jubile

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Video viral en Tik Tok. Un usuario de la red social publicó un video en donde aparece Butch, un hombre de 82 años que trabaja largas jornadas en el supermercado Walmart. En esta grabación, el tiktoker informa acerca de la situación de dicho adulto mayor. Luego de ello, inició una campaña para ayudar que el empleado se jubile; es así como el tiktoker logra recaudar más de 100 mil dólares para Butch.

Cabe señalar que, luego de ganar seguidores en Tik Tok y al conocer la historia de Butch, el usuario @bug_boys, identificado como Rory McCarty, de 53 años, decidió realizar una buena acción. En diferentes videos, el usuario cuenta que el hombre de 82 años trabajó 10 años en la Marina, pero por diversos problemas financieros continúa trabajando.

Tras ello, McCarty abrió una página de GoFundMe para recaudar dinero, con el fin de ayudar al adulto mayor a realizar las actividades que le gustaría hacer por el resto de su vida. Asimismo, este dinero será entregado a Butch para que pueda comprar lo que necesite y disfrute de su descanso, luego de trabajar durante varios años.

"Estaba de compras en Walmart y me atendió un hombre de 82 años llamado Butch. Como propietario de un negocio y sabiendo lo difícil que ha sido tratar de encontrar una buena ayuda, me quedé asombrado al verlo todavía trabajando turnos de 8 a 9 horas. Quería ayudar a este veterano de la Marina a vivir el resto de sus años viajando y hacer las cosas que le encantaría hacer, Cada centavo irá a Butch", se lee en la página que abrió Rory McCarty.

Luego de que el caso de Butch sea compartido en la red social de Tik Tok, los usuarios comentaron acerca de la labor que realiza el adulto mayor en el supermercado, además se comprometieron a ayudarlo, donando cierta cantidad de dinero a la página de GoFundMe.

"¡Hecho! ¡Vamos Butch! ¡Retiremos a este dulce hombre!", "¡Butch a punto de escanear su último código de barras!", "¡¡¡Quiero donar a este dulce hombre!!!", "Soy de España acabo de ver la historia en noticias, me alegra que todavía exista buena gente en el mundo y ayuden a personas vulnerables", "Ayyy el no merece estar trabajando", "Ayyy el no merece estar trabajando", "Es triste ver que la gente no disfruta de su edad de jubilación, pero estoy seguro de que disfruta de las interacciones con la gente. Es un mundo duro ahí fuera", son algunos de los comentarios en el video.

El video en donde aparece Butch, empleado de supermercado de 82 años, cuenta con más de 3 millones de reproducciones, 300 mil 'Me gusta' y con más de 4 mil comentarios.