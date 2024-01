¡Está enamorada! Yiddá Eslava revela cómo conoció a su nueva pareja tras separarse de Julián Zucchi

Yiddá Eslava ya no tiene problemas en hablar acerca de su nueva relación. En ese sentido, decidió presentarse en un conocido canal de YouTube para contar cómo fue que conoció a su nueva pareja tras separarse oficialmente de Julián Zucchi luego de 11 años juntos.

En una reciente entrevista para el podcast 'Lado B', la actriz se animó a brindar detalles acerca de su nueva pareja, revelando que, en efecto, conoció a muchísimas personas antes de él, pero que ninguno logró acaparar toda su atención.

"Yo cuando termino la relación con Julián, dije: 'Bueno, saquemos la agenda negra'. Pero no pude... intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario", dijo en un primer momento.