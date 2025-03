"Estaba en la película de Mean Girls": Laura Spoya se sintió excluida por influencers de belleza

29/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya a través del podcast 'Good Time' contó una experiencia que vivó en una visita que hizo a Cusco para ver Machu Picchu en la que compartió con influencers peruanas de belleza. En ella aseguró que fue excluida por las creadoras de contenido y aseguró que fue como estar en la película de 'Mean Girls'.

Laura Spoya vivió en carne propia la crueldad de las 'Mean Girls'

Mediante su podcast, Spoya contó como el viaje no fue del todo agradable por la manera de relacionarse con las influencers de belleza, quienes no tuvieron la mejor de las formas de congeniar. Incluso llegaron a criticarle la ropa que llevaba puesta en el recorrido a la maravilla del mundo.

Al narrar de manera ordenada lo que pasó en Cusco, explicó que el grupo que estaba en el lugar de dividió en tres. Ella junto a Ivana Yturbe y Ale Venturo formaban uno a quienes en su palabra bautizó como las 'terreneitor', el segundo eran las influencers de menor edad y que recién empezaban.

Mientras que el tercer grupo eran las creadoras de contenido de mayor peso, y a quienes les cayó el sobrenombre de las 'Mean Girls'. Una referencia a la película llamada de la misma manera, por la actitud de las protagonistas con respecto a los demás.

ExMiss Perú criticada por su atuendo

Según relataba sobre su aventura en Cusco, las mencionadas terminaron por criticar el vestuario que había llevado a la visita a Machu Picchu. Incluso en palabras de las influencers, su outfit malograba las foto por la desarmonía en la "paleta de colores".

"Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste?", contó Laura Spoya.

Con respecto al mencionado brief, Laura reconoció que no leyó las indicaciones. No obstamte, procedió a defenderse al decir que su presencia se debía a su personalidad y no a que luciera sus mejores atuendos.

Finalmente, decidió no revelar la identidad de las influencers que formaban parte del grupo que ella denominó como 'Mean Girls'. Asimismo, agregó que durante los días, solo le devolvieron el saludo en el primer día, mientras que después era ignorada.

