¡Se acabó! Melissa Klug perdió juicio contra Jefferson Farfán: ¿Cuánto deberá pagarle?

Melissa Klug perdió una demanda interpuesta por Jefferson Farfán, por lo que se le ha ordenado que tendrá que pagar una fuerte suma de dinero. Esto como parte del proceso por concepto de "pago por penalidad".

Cabe mencionar que, la popular 'Blanca de Chucuito' y el futbolista se han visto envueltos en más de un enfrentamiento legal desde su separación. Esta vez, la empresaria fue derrotada en primera instancia.

Un conocido programa de espectáculos, informó que Melissa Klug perdió un juicio contra Jefferson Farfán en primera instancia, esto como parte del proceso por concepto de "pago por penalidad". Se detalló que el juez ordenó a la 'Blanca de Chucuito' el pago de 300 mil dólares a la Foquita.

Recordemos que, tras su ruptura definitiva, en el año 2016, ambos firmaron un acta extrajudicial que era un acuerdo de confidencialidad con el que expresaban que ninguno debía hablar del otro públicamente.

Según la demanda, fue más de una vez que Klug mencionó a su expareja, la primera fue en diciembre del 2017, cuando el jugador se fue de vacaciones con sus hijos y su ahijada.

"Mis hijos se han ido de viaje con su padre de ahí no se quién más a ido, yo estoy separada de Jefferson, no sé a quién elige como ahijada o padrino. Yo no sabía que era su ahijada ni esas cosas, no sé si es padrino de viaje", dijo en ese momento.