Federico Salazar confiesa que se somete a tratamiento para mejorar su vida sexual con Katia Condos

Federico Salazar, reconocido presentador de noticias y esposo de Katia Condos, es conocido por su carisma, así como por su sentido del humor y sus bromas con doble sentido. Sin embargo, recientemente ha revelado con seriedad que se somete a un tratamiento médico para mejorar su rendimiento sexual.

La pregunta que se le hizo al esposo de Katia Condos fue: "¿Tomas la 'pastillita azul'?", a lo que respondió sin problema: "No, la blanca, (risas). Nunca he tomado el viagra".

En ese marco, explicó qué medicina toma y por qué. "El cialis. Además, la tecnología en eso ha ido mejorando. No estoy actualizado últimamente, pero eso parece que ha ido mejorando con respecto de los efectos (secundarios) también" agregó para el diario Trome.

"Al inicio dolía un poco la cabeza, te subía la presión, se te ponían rojas las orejas, pero parece que eso ya no porque no me han hablado, incluso no de pastillas, si no de una especie de plastiquitos que te pones en la boca, no sé", dijo

Durante una entrevista con el conocido medio local, Salazar fue consultado acerca de si en el pasado tuvo una vida amorosa muy activa. El compañero de Verónica Linares respondió: "He sido, sí. Lo normal, digamos, para alguien soltero".

"Lo he sido y seguiría siendo si tuviera físico, pero ya no 'jalo'. No, no, en pisco no tanto. Cuando era joven me he bajado más de media botella de ron, por ejemplo, pero de pisco hay que tenerle respeto.", dijo cuando se le preguntó si fue muy fiestero.