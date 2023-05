¿Feid respondió las indirectas de Anuel? "Ya no es 'bebesita', es 'mor'"

Las indirectas entre Feid y Anuel siguen dando la hora. Esta vez por los últimos mensajes subliminales que el cantante puertorriqueño le envió a su expareja Karol G, tras haber iniciado una supuesta relación con el cantante Feid, más conocido como 'Ferxxo'. Debido a esto, los fanáticos estaban a la espera de la respuesta del autor de 'Chorrito pa' las animas' hacia Anuel, por lo que una reciente 'aparición' de él, causó revuelo en las redes.

En sus diversas presentaciones, Anuel siempre llamó la atención por sus indirectas hacia los colombianos Feid y Karol G, prueba de ello es la última publicación del cantante puertorriqueño y su polémico mensaje hacía el 'Ferxxo'.

Tras varios días esperando una respuesta dirigida a Anuel mediante las redes sociales, se hizo viral un vídeo en el que supuestamente aparece el músico colombiano paseando por la ciudad de Medellín con un gran cartel que contenía la frase: "Ya no es 'bebesita', es 'mor'", el cual fue tomado como un claro comentario para el autor de 'Amanece' y 'Ella quiere beber'. Sin embargo, todo se trataría de un imitador, según indició el programa ''Molusco TV''.

Honestamente estamos aclarándole a la gente que no es el ''Ferxxo'' que no es Feid, que es un imitador y no es la primera vez que lo imita, señaló entre risas el conductor del programa de YouTube.