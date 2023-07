Fiestas Patrias: Gian Marco dedica emotivo poema al Perú

28/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco de la celebración por Fiestas Patrias, diversos artistas peruanos se han tomado el tiempo de dedicarle fotografías, frases y poemas al Perú, siendo uno de ellos el cantautor Gian Marco.

Le dedicó poema al Perú

Como se sabe, Gian Marco Zignago vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos con su familia; sin embargo, nunca dejó de estar pendiente de lo que sucede en nuestro país.

Debido a ello, no tardó en pronunciarse por la celebración de Fiestas Patrias y gritó a los cuatro vientos su amor por el Perú, dedicando su tema 'Hoy', el cual tiene una gran historia detrás que emana su orgullo de ser peruano.

Asimismo, parece que esta fecha festiva lo llenó de inspiración pues, optó por dedicarle unos emotivos versos propios al país que lo vio nacer.

"Te he escrito tantas canciones

y en cada verso he intentado

devolver lo que me has dado

patria de mis emociones".

Fueron las primeras frases del poema que escribió el cantautor, haciendo referencia a la pasión con la que entona cada cación dedica a su patria.

"Un compendio de ilusiones

reposa sobre tu pueblo

de rodillas en tu suelo

mi boca te vuelve a besar

desde la selva hasta el mar

rojo y blanco es mi consuelo."

Con estas últimas líneas, Gian Marco describe los exóticos y mágicos rincones del Perú.

Otros artistas celebran al Perú

El actual jugador de Universitario de Deportes Edison Flores también emocionó a más de un fanático al dedicarle emotivas palabras al Perú por su día.

En las imágenes que compartió se aprecian diferentes momentos del jugador vistiendo la camiseta de la selección peruana; sin embargo, el mensaje que dejó fue el que más llamó la atención de sus seguidores.

"Felices Fiestas Patrias, di y daré todo por ti", fueron las conmovedoras palabras que escribió el deportista en sus redes sociales.

Por otro lado, artistas del espectáculo como Flavia Laos, Austin Palao, Tula Rodríguez, entro otros más, han aprovechado estas fechas para tomarse unas merecidas vacaciones en distintas partes del Perú y el mundo.

Sin duda, muchos artistas peruanos han recordado con gran fascinación estas Fiestas Patrias, siendo Gian Marco uno de ellos al dedicarle un poema emotivo al Perú conmemorando los 202 aniversario de la Independencia.