"Le agarró cariño a la buena música": Niño sorprende al interpretar una canción de Flor Pileña

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos enternecedores donde muchos jóvenes y pequeños de casa sacan a relucir su pasión por la música andina y folclore peruano. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve a un niño cantar y bailar al ritmo de una canción de Flor Pileña.

Pasión por el folclore

En el material audiovisual, de 35 segundos de duración, subido por la cuenta de @jordy_y_sus_sobrinos, se ve el preciso momento en que un niño, con su polo rojo y micrófono en mano, realiza un karaoke a solas en su cuarto. El menor no duda en demostrar una gran pasión entonando a viva voz y al interpretar la letra de la cantautora peruana.

El niño identificado como Darío se encontraba frente a su televisor cantando al mismo tiempo que su artista favorita. "Todo lo que ocasiona la Sra. Flor Pileña", se lee en la breve descripción del clip que no tardó en hacerse viral, logrando superar las 230 mil reproducciones en la plataforma china.

Al parecer, Darío pensaba que se encontraba solo en casa, pero uno de sus familiares se dio cuenta de su acto y decidió inmortalizarlo en un video. Cuando el menor se percata de que lo están grabando decide terminar su "función" y hacer de todo para que su tío lo deje en paz.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó que muchas personas no dudaran en aplaudir al menor por demostrar aprecio por la música peruana, ya que muchos jóvenes prefieren escuchar temas como reguetón.

"No lo interrumpas, está concentrado", "mi niño también canta así", "qué lindo muchachito", "ya le agarró cariño a la buena música", "estaba concentrado", "bien ahí, causita", "siempre lo nuestro, después el resto", "esos pasitos saltando lo es todo", "hermoso niño", "tiene que ir a un concierto suyo", "al menos su mente está ahí, no como otros niños en la calle", "me alegro, al menos no está en la vaina de esos juegos que los tienen como títeres, aplausos para el niño", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip que se viralizó y fue compartido por distintos medios de comunicación, hizo que muchos usuarios se mostraran emocionados por ver que pequeños como Darío aprecian el folclore y música tradicional del Perú, como la de Flor Pileña.