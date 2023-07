Leysi Suárez se disculpa por sesión de fotos desnuda con la bandera del Perú: "Quiero reivindicarme"

Después de 15 años de haber protagonizado una sesión de fotos polémica, en la que posó desnuda sobre la bandera de Perú, la reconocida figura de la televisión, Leysi Suárez, ha decidido enfrentar su pasado y ofrecer disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos en aquel momento. La artista también aprovechó la oportunidad para manifestar su deseo de reivindicarse y se embarcó en un nuevo proyecto fotográfico alusivo a las Fiestas Patrias.

En una entrevista reciente con Trome, Leysi Suárez compartió sus sentimientos respecto a su controvertida sesión de fotos del pasado.

Cuando se le cuestionó sobre si se arrepentía de haber posado desnuda sobre la bandera de Perú, la televisiva figura no dudó en responder afirmativamente y ofrecer disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos.

"Sí. Antes dije que no me arrepentía, pero ahora pido disculpas a todo el público que se ofendió por la foto. Hubo muchos comentarios a favor y en contra. Dijeron que me aproveché de la situación y otros me condenaron", confesó con sinceridad la artista.