¡Flatulencia falsa! Alicia Retto desmiente video viral y advierte acciones legales contra 'JB en ATV'

Alicia Retto, periodista y conductora de 'Latina Noticias', utilizó los minutos finales del noticiero para desmentir un video viral que la muestra en un supuesto momento incómodo al aire, donde se le atribuye haber emitido una flatulencia mientras conducía el programa. Incluso, advirtió que evalúa acciones legales contra quienes difundieron el material, incluyendo el programa 'JB en ATV'.

Alicia Retto responde a burlas

Alicia Retto se volvió tendencia tras la difusión de un video manipulado que simulaba un momento embarazoso en plena transmisión en vivo. La periodista aseguró que se trata de un montaje falso creado para desprestigiarla.

"Quiero que quede muy claro: es un video falso. Fue tomado de nuestras pantallas y adulterado", afirmó Alicia Retto, visiblemente indignada.

La comunicadora detalló que el video comenzó como un meme, pero rápidamente escaló a un nivel de crueldad inesperado. "Lo que empezó siendo un meme ha pasado a ser una difamación que busca dañar mi reputación. Ahora soy víctima de bullying por algo que nunca pasó", agregó.

Retto denunció que las redes sociales han facilitado la difusión del material adulterado, permitiendo que cientos de usuarios, incluso sabiendo que es falso, lo compartan y generen burlas.

Posibles acciones legales

Alicia Retto también se refirió al programa cómico 'JB en ATV', liderado por Jorge Benavides, que recientemente realizó una parodia del video viral. Este sketch intensificó las burlas hacia la periodista, quien no descartó tomar medidas legales contra los responsables de la amplificación del contenido falso.

"Estoy evaluando tomar acciones pertinentes contra aquellas personas que, aun sabiendo que es un material falso, lo siguen compartiendo porque se convierten en cómplices de esta injuria y difamación", señaló Alicia Retto con determinación.

Además, la conductora lamentó cómo el anonimato en redes sociales fomenta la crueldad. "Es increíble cómo un contenido falso puede proliferar de esta manera. Muchas personas prefieren el ataque público y la mofa detrás de un teclado porque les parece divertido, sin considerar que también son parte de una difamación ", añadió.

Llamado a la reflexión

En su mensaje final, Alicia Retto hizo un llamado a la reflexión, dirigiéndose tanto a quienes han creído en el video falso como a aquellos que lo han utilizado para atacarla. "No tengo por qué estar soportando estas burlas infundadas. Quería dejar mi posición clara y no quiero seguir tocando más este tema", expresó.

La periodista recordó su trayectoria como reportera y defensora de la verdad, enfatizando que no permitirá que esta injusticia dañe su reputación. "Siempre he defendido injusticias y ahora no puedo permitir que se cometa este abuso contra mi persona", concluyó.

Este pronunciamiento de Alicia Retto tuvo como objetivo aclarar la verdad sobre el video viral que le atribuye haber emitido una flatulencia durante la conducción del programa. Asimismo, busca crear conciencia sobre el impacto del ciberbullying y la propagación de contenidos falsos.