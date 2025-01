Exintegrante de 'Esto es guerra' deja atrás los reality y se lanza como DJ: "Quiero ser reconocido y tengo talento"

Para nadie es un secreto que 'Esto es guerra' se ha convertido en uno de los grandes trampolines de la televisión peruana ya que suele otorgar gran fama a cada uno de sus participantes. Varios de ellos ahora se lucen como conductores, presentadoras o hasta actores luego de pasar años compitiendo en el equipo de las Cobras y los Guerreros.

Ahora, un nuevo caso se suma a esta tendencia, pero esta vez uno de los exintegrantes de dicho show anunció su lanzamiento como DJ. Incluso reveló su deseo de llegar a ser productor musical y llegar a trabajar con los más grandes de la música.

Se trata de Raúl Carpena, exintegrante de 'Esto es guerra' quien anunció su lanzamiento en este nuevo rubro. El exchico reality aseguró que cuenta con el talento necesario para hacerse un camino dejando en claro que el mundo del arte siempre fue cercano ya que cuenta con su propia academia de marinera.

"Siempre he estado ligado a la música, ya que bailo marinera y tengo mi propia academia, pero también vi que soy bueno en la mezcla de sonidos, así que estoy apostando en esta nueva propuesta. Quiero demostrar que tengo talento y pasión por la música. Otra de mis pasiones es bailar, la marinera", expresó.

Raúl Carpena anunció su lanzamiento como DJ.

Pero su lanzamiento como DJ no es lo único que busca conseguir, ya que Carpena también indicó que le gustaría igualar la carrera del reconocido productor musical peruano Jaime Cuadra, quien logró que tres de sus temas sean parte de la banda sonora de una de las película de James Bond de Daniel Craig.

Acerca de su regreso a EEG, el chico reality aseguró que aún no ha sido llamado para la temporada 2025 que está próxima a estrenarse, pero también indicó que le gustaría pegar la vuelta a este sintonizado show.

"A mí todavía no me llamaron. Espero que si lo hagan, a mí me encanta EEG, aprendo mucho de ese programa", finalizó.