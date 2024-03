Flavia Laos sorprende con radical cambio de look y usuarios la comparan: "Ya parece Sheyla Rojas"

La modelo e influencer Flavia Laos dejó a sus seguidores con la boca abierta al someterse a un cambio radical en su apariencia. Dando un giro inesperado, optó por dejar atrás su cabello rubio platinado. Desafortundamente para ella, muchos usuarios la criticaron e incluso la comparan con Sheyla Rojas.

Reconocida por su estilo excéntrico y sus arriesgadas elecciones de moda, Laos compartió su nueva apariencia en sus plataformas digitales. Sin embargo, para disipar cualquier duda entre los que la apoyan, aclaró que se trataba de una peluca y reveló que este cambio era temporal, realizado específicamente para un proyecto de videoclip en el que estaba trabajando.

"Les presento a: La Chica Alfa Remix, estamos modo ninja jugando el roll de un personaje de acción para el videoclip", comentó la intérprete de 'ahora me llamas', comentó la intérprete de 'Ahora me llamas', acompañando la publicación con las imágenes de su sorprendente transformación", expresó en sus redes.

Desafortunadamente, la reacción en los comentarios siguió sin ser positiva, debido a las feas comparaciones que le realizaron.

"Vine a ver los comentarios y a reírme de la plástica", "La futura tigresa del Oriente", "No es por nada, pero así ya parece Sheyla Rojas", respondieron.

Durante una entrevista, Flavia Laos reveló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, porque tiene más tiempo para ella, y puede dedicarse completamente a su carrera artística. Como se recuerda, la influencer volvió a la soltería hace algunos meses, tras anunciar el fin de su relación con Austin Palao.

"Cuando me enamoro de alguien, pongo mi energía en esa persona y a veces dejo de hacer cosas que son importantes. Ahora me quiero dedicar 100% en la música y mi trabajo no quiero estar dividiendo mi mente", dijo.