¿Patricio o Austin? Flavia Laos rechazó grabar para Netflix por amor: "Di todo por esa relación"

Flavia Laos es una de las artistas juveniles con mayor notoriedad en nuestro país y también ha tenido grandes oportunidades para abrirse paso en el extranjero. Sin embargo, la actriz reveló que, en el pasado, rechazó una interesante propuesta de Netflix, porque estaba enamorada y no quería perjudicar su relación.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'Rótalo TV', la cantante urbana explicó que fue convocada para participar en un reality de la conocida plataforma de streaming, pero prefirió dejar pasar esta oportunidad para no alejarse de su pareja.

Le dijo NO a Netflix

Durante la entrevista, Flavia Laos reveló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, porque tiene más tiempo para ella, y puede dedicarse completamente a su carrera artística. Como se recuerda, la influencer volvió a la soltería hace algunos meses, tras anunciar el fin de su relación con Austin Palao.

"Cuando me enamoro de alguien, pongo mi energía en esa persona y a veces dejo de hacer cosas que son importantes. Ahora me quiero dedicar 100% en la música y mi trabajo no quiero estar dividiendo mi mente", dijo.

Inmediatamente, contó que, en un momento de su carrera, tuvo que rechazar una propuesta de Netflix, debido a que eligió permanecer al lado de su enamorado.

" (Rechace) una propuesta para Netflix durante (una relación). Me propusieron entrar a un reality, lo rechace por estar enamorada. De hecho, esta persona sabe, vio el contrato, todo, ya lo tenía en mano. Pero a veces uno piensa que las cosas van a ir bien, pero al final no se da. Yo di todo por esa relación, pero igual, chicos no dejen sus sueños", contó ante el asombro del entrevistador.

¿Cuál fue el amor que le impidió grabar para Netflix?

Flavia Laos dio a entender que este hombre no sería Austin Palao, debido a que esta primera propuesta fue antes de participar en el reality 'Too Hot to Handle' en el 2022.

"Tengo responsabilidad en la decisión que tome, 100%, pero son cosas que pasan... es parte de crecer y darte cuenta. Chicos, no dejen sus sueños por nadie... después, llegó Netflix", detalló.

Como se recuerda, la artista grabó los episodios del reality de citas en las islas de Turks and Caicos en el 2021 y fue emitida a fines del 2022. Cabe resaltar que su relación con Austin Palao inició en agosto del 2022. Cuando la actriz nacional grabó en el caribe, estaba soltera y no había iniciado su relación con el hermano de Said Palao. Por lo tanto, si la primera propuesta que le hizo Netflix fue antes de que estuviera con Palao, entonces esta relación podría haber sido la que mantuvo con Patricio Parodi.