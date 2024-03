Francisca Aronsson iba a interpretar a 'América Chávez' de 'Dr. Strange' pero un peculiar detalle se lo impidió

Francisca Aronsson sorprendió a muchos de sus fanáticos al revelar que estuvo apunto de protagonizar a 'América Chávez', un conocido personaje de la película 'Dr. Strange'; sin embargo, dicha situación no llegó a darse por un peculiar motivo.

Durante una entrevista para el podcast de Antonio Betancourt, se le consultó a la actriz por distintos pasajes de su vida, así como la trayectoria de su actual carrera en el mundo artístico.

Sin embargo, entre toda la ronda de preguntas, hubo una que llamó enormemente la atención. Y es que se le cuestionó acerca de un posible casting que haya hecho con bastante entusiasmo y que al final no haya podido quedar.

Al respecto, Francisca no dudó en responder, afirmando que la directora de casting de Marvel se había contactado con su agencia de España para pedirle que realice una audición.

"Me encontraba haciendo esta serie del 'Internado' (...) en España y de la nada, mi agencia (...) me dice 'Francisca nos acaba de escribir la directora de casting que lleva los proyectos de Star Wars, de Marvel (...) y dicen que quieren que tú audiciones'. No sé cómo me conocieron pero me conocían", inició diciendo.