Jefferson Farfán: Este es el exorbitante precio del outfit que lució la 'Foquita' en el estreno de su podcast

Jefferson Farfán estrenó, por todo lo alto, su nuevo podcast 'Enfocados', por lo que, muy fiel a su estilo, la 'Foquita' no dudó en vestirse de gala para la ocasión. Conoce el exorbitante precio del outfit que lució aquel día el exfutbolista.

Como era de esperarse, el exjugador de Alianza Lima, no escatimó en precios y vistió un atuendo conformado por reconocidas marcas internacionales.

Es así que, durante la última edición de 'América Hoy', los conductores se tomaron unos minutos para analizar el outfit escogido por el exdeportista, dejando a más de un sorprendido debido a los altos costos de cada una de sus prendas.

De acuerdo a la investigación de los presentadores de TV, el polo marca Balenciaga que tenía puesto Jefferson Farfán bordeaba los 250 euros, es decir, 1,018 soles.

En cuanto a los lentes marca Prada, este asciende a los 433 euros, siendo en moneda peruana un total de 1,610 soles. El brillante reloj que portaba costaría 14,425 euros, es decir, nada más y nada menos que 53 mil 666 soles.

El short que vestía, marca Amiri, tiene un precio de 2,190 soles. Por último, las zapatillas Jordan tienen un valor de 1,840 euros que, en soles, equivale a 6,845 soles.

Toda esta revelación se dio durante el estreno de su podcast 'Enfocados'. Mientras Paolo Guerrero hablaba de lo difícil que suele ser la carrera de un futbolista profesional.

En medio de todo ello, la 'Foquita' Farfán hizo un paréntesis, sorprendiendo al decir que hace más de un año y dos meses, él tuvo una bendición más, es decir, tuvo una hija a la que le puso Luana, por lo que actualmente se siente bastante agradecido.

"Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida", inició diciendo.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", agregó.