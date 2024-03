Jefferson Farfán: ¡Es guapísima! Ella sería la madre de la última hija de la 'Foquita'

Jefferson Farfán estrenó su podcast 'Enfocados', donde impactó al revelar que, además de los tres hijos que ya tiene, hace exactamente un año y dos meses, nació su cuarta hija, de quien ha preferido mantener su información en secreto así como la identidad de su madre.

Luego de que esta información se hiciera viral en todas las plataformas digitales, los usuarios buscaron conocer, quien fue la misteriosa mujer que, en su momento, pudo enamorar a la 'Foquita', llegando incluso a procrear una nueva vida juntos.

En ese contexto, el espacio televisivo 'América Espectáculos' no tuvo ningún problema en soltar la información sobre la identidad de esta persona la mañana de este viernes, 8 de marzo, durante la emisión de su último programa.

Es así que, de acuerdo a su información, todo indica que se trataría de la modelo Darinka Ramírez, quien tiene más de nueve mil seguidores en su red social de Instagram debido a la polémica que se está generando.

Ella sería la madre de la última hija de Farfán.

En su cuenta oficial, Ramírez tiene una serie de fotografías donde aparece en pleno estado de gestación para posteriormente compartir imágenes de junto a su pequeña hija llamada Luana.

Toda esta revelación se dio durante el estreno de su podcast 'Enfocados'. Mientras Paolo Guerrero hablaba de lo difícil que suele ser la carrera de un futbolista profesional.

En medio de todo ello, la 'Foquita' Farfán hizo un paréntesis, sorprendiendo al decir que hace más de un año y dos meses, él tuvo una bendición más, es decir, tuvo una hija a la que le puso Luana, por lo que actualmente se siente bastante agradecido.

"Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida", inició diciendo.

"He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", agregó.