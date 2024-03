¿Confirmó reconciliación? Christian Cueva rompe su silencio tras ser captado con Pamela López

Christian Cueva continúa en medio de la polémica. Esta vez, el aún futbolista de Alianza Lima decidió romper su silencio y enviar un contundente mensaje tras ser captado nuevamente junto a su esposa Pamela López, pese a que confesó a nivel nacional que le fue infiel con diversas figuras femeninas del espectáculo.

Como se recuerda, Pamela López emprendió sorpresivamente un viaje a Europa. Y aunque al principio comunicó que sería para visitar a una amiga cercana, su travesía terminó en Barcelona, ciudad donde se encontraba Christian Cueva debido al tratamiento que viene recibiendo por la lesión que lo aqueja.

Ante ello, el popular 'Aladino' utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de todo el escándalo que se formó tras ser visto en Ancón con su aún esposa. Y es que, de acuerdo a las imágenes difundidas por el programa de espectáculos que lo ampayó, el futbolista se habría hasta besado con la madre de sus hijos, pese a que, semanas atrás, esta señaló que se divorciaría oficialmente de él.

En ese sentido, 'Cuevita' decidió compartir un extenso mensaje donde cita un párrafo de la Biblia, dejando entrever que estaría entregado a Dios ahora que busca recuperar a su familia.

"El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde (...) contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra", fue la cita bíblica que compartió el futbolista en su cuenta oficial.