¡Admirable! Susy Díaz marca distancia de Néstor Villanueva y lucha por sus nietos: "No les falta nada"

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Susy Díaz fue vista comprando la lista completa de los útiles escolares de sus nietos, lo cual causó sentimientos encontrados en todos sus seguidores. Pues felicitaban a la exvedette por apoyar a los pequeños, pero al mismo tiempo, se mostraron indignados por la irresponsabilidad de su yerno, Néstor Villanueva, quien se desentendió de sus hijos y dio una excusa bastante lamentable.

Tras ello, la madre de Florcita Polo aseguró que se siente feliz de poder ayudar a los pequeños y mencionó que, lo más importante es que 'crezcan con valores y en un hogar feliz'.

Susy Díaz sacará adelante a sus nietos

Ante este escenario, la rubia evitó hablar sobre la actitud de Néstor Villanueva, quien aseguró que no le permitían visitar a sus hijos. Por ello, enfatizó en que no tiene ningún problema en seguir apoyando en la crianza de los niños.

" De otro señor no hablo, no hablo de gente que no tiene nada que ver conmigo, yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada. Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo los que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno, lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien", expresó.

Aclara situación de Flor Polo

Por otro lado, fue consultado sobre la situación de Flor Polo, quien hace unos días fue multada con 9 mil soles por no haber cumplido con informar sus estados financieros a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuando postuló como regidora al Municipio Distrital de La Molina.

"La relación con Florcita está muy bien, nosotras incluso le hacemos las loncheras nutritivas a los bebes. Sobre la multa, ya lo pagamos para que no haya problema, así es cuando una se mete a política debe tener todo en regla", acotó.

Finalmente, cabe mencionar que, Susy Díaz será la madrina del más grande evento musical y cultural de emprendedores, Feria Fortuna, que se llevará a cabo este 15, 16 y 17 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.