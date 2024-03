¡Fuerte! Greissy Ortega rompe en llanto al revelar que Ítalo Villaseca quiso dar en adopción a su hija

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega reveló el drama que vivió durante sus 9 años de relación con Ítalo Villaseca. Como se recuerda, la colombiana se arriesgó a viajar hasta EE. UU. para estar al lado de su esposo, sin imaginar pasaría por un verdadero infierno. Sin embargo, lo que indignó a más de uno fue cuando contó que su expareja quería dar a su hija en adopción.

Durante un enlace con un programa de espectáculos, la hermana de Milena Zárate confesó que, todo este tiempo, tuvo que soportar fuertes golpizas por parte de Villaseca, debido a que le recordaba, constantemente, su pasado con Edwin Sierra.

" Yo estaba aconstumbrada a un círculo vicioso y él me golpeaba, y ese era el único amor que me podía dar porque yo tenía un pasado (Edwin Sierra) todo el tiempo me lo recordaba, día y noche" , manifestó.

Asimismo, contó que Ítalo Villaseca la amenazó con contarle esa parte de su vida a sus tres hijos. "Me dijo que por ahora les cuente una fantasía y luego él les contaba la verdad", sostuvo.

Ítalo Villaseca quiso dar en adopción a su hija

Eso no fue todo, Greissy rompió en llanto al revelar que Ítalo Villaseca rechazaba a sus hijos, hasta el punto de querer dar en adopción a la última que venía en camino.

"Nunca a querido a mis hijos porque le han dado responsabilidades", sostuvo Greissy Ortega desde Los Ángeles.

Aseguró que el colombiano no quería tener otra hija más. le dijo que si en su último embarazo, que no llegó a buen término, el bebé era mujer la iban a dar en adopción: "Yo estaba dependiendo de alguien que me lastimaba porque yo sentía que yo lo necesitaba y lo merecía. Me llegué a acostumbrar al golpe, me llegué a acostumbrar a muchas cosas", manifestó.

Greissy Ortega revela que tiene anorexia

Por otro lado, Greissy Ortega reveló que por todo el caos emocional que ha vivido se le ha diagnosticado anorexia, además acusó a su expareja de no cumplir con la pensión de alimentos.

"Me detectaron anorexia avanzada (...) cuando como se me mueve una bolita en la boca de estómago y me duele. El doctor me dice que ya no se curaba, o sea solamente se controlaba", contó.

Finalmente, Greissy Ortega ha decidido alejarse definitivamente de Ítalo Villaseca y empezar una nueva vida al lado de sus hijos. La colombiana reveló que atraviesa por un momento muy difícil de su vida.