Greissy Ortega desata preocupación con un desgarrador mensaje sobre su salud: "Que sea la voluntad de Dios"

La colombiana, Greissy Ortega, ha conmocionado a sus seguidores con un comunicado revelador sobre su estado de salud, generando preocupación entre quienes la siguen. La hermana de Milena Zárate, conocida en el ámbito de la farándula, ha compartido detalles conmovedores que han encendido las alarmas en las redes sociales.

Hace unos meses, Greissy se encontraba en el ojo público tras denunciar públicamente a su esposo, ítalo Villaseca, por agresión física y revelar que había sufrido una pérdida debido al estrés. Además, anunció su regreso al país, un retorno que aún no se ha concretado.

En las últimas horas, la exbailarina ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram, abordando los difíciles momentos que atraviesa y compartiendo sus reflexiones más profundas.

"Y es en este momento cuando la vida se da cuenta de que quizás las piedras que me ha lanzado no me han golpeado lo suficiente, que le tocó mandarme esta roca para que me golpeara más fuerte", expresó en su mensaje.

Comunicado de Greissy Ortega en sus redes sociales.

El comunicado incluye tres imágenes significativas. La primera muestra a la hermana de Milena Zárate con un oxímetro en uno de sus dedos, la segunda la retrata sentada en un consultorio médico, y la tercera exhibe una serie de documentos que parecen ser el diagnóstico médico proporcionado por especialistas en Estados Unidos.

"No siento que Diosito me escogiera como su mejor guerrera. Con todo esto, ya me siento la inmortal, pero esta vez no sé si pueda con esto, creo que no lo veía venir y me agarró por sorpresa", añadió en el desgarrador comunicado.