¿Fuerte inversión? Susy Díaz revela cuanto gastó en su campaña para llegar al Congreso de la República

Susy Díaz es uno de los pocos personajes que pasó del espectáculo a la política nacional, pues se volvió congresista entre los años 1995 - 209, y esta vez ha revelado en una entrevista cuál es el monto que gastó en la campaña que la llevó a formar parte del Congreso de la República.

La también influencer explicó cómo fue que llegó a postular al parlamento con el icónico número 13.

"Me buscan del Movimiento Independiente Agrario (MIA) y me dieron el número 13 porque ningún congresista lo quería. Decían que traía mala suerte. Yo postulo pensando: "Si no llego al Congreso tendré más publicidad y así más contratos. Y si llego, bien, gracias", explicó.

En la misma línea, comentó que nunca fue su prioridad llegar al Congreso de la República, por lo que no invirtió nada de dinero para ello.

"No lo hice con la ambición (entrar al Congreso) que sí tenían varios candidatos que hipotecaron su casa para estar en la campaña. Yo no gasté nada. No postulé con esa ambición de quiero ser congresista y Dios me lo mandó", puntualizó.