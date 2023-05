Susy Díaz y Monique Pardo se reencuentran EN VIVO y aclaran tema de extorsión

Hicieron las paces. Monique Pardo y Susy Díaz tuvieron un reencuentro durante un programa de TV matutino y aprovecharon para aclarar el supuesto caso de extorsión que la pelirroja denunció hace algunos días.

Todo sucedió durante la emisión de "Préndete", programa conducido por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, quienes juntaron a las excompañeras de lentejuelas mediante una conexión por videollamada.

En la entrevista, Susy negó tajantemente ser la persona que haya intentado extorsionar a Monique y que tampoco facilitó su número para que otras personas puedan hacerlo.

Poco antes que Susy diera su descargo, Monique tuvo unas palabras para la rubia, en las que dejó entrever que nunca la había mencionado y que sentía ganas de abrazarla.

Susy Díaz se pronunció luego de que Monique Pardo deslizó en una entrevista que la excongresista está ligada a los mensajes de extorsión que viene recibiendo.

Asimismo, la excongresista dijo que las declaraciones de la exvedette han mancillado su imagen por lo que le exige rectificarse en un plazo de 24 horas.

Como se recuerda, Monique Pardo comentó poco antes que venía siendo víctima de amenazas, lo cual estaba afectando su salud física y mental.

"Me han dicho que me matan en media hora y que van a volar mi casa con una granada. Yo pienso en Dios y pienso que, si me voy, Jesús me va a recibir en su mano, porque yo he estado en este mundo para hacer el bien. Yo estoy mental y físicamente destruida", denunció en aquel entonces.