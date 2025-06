Gabriela Herrera lanza indirectas que ponen incómoda a Tilsa Lozano: "Hay varias hipócritas que se meten con maridos"

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tensión se apoderó del set de La Noche Habla cuando Gabriela Herrera soltó una indirecta que cayó como bomba. Tilsa Lozano intentó mantener la sonrisa, pero la incomodidad fue evidente antes de mandar a corte comercial para "relajar la cosa".

Gabriela Herrera lanza indirecta letal

Todo parecía ir normal en la más reciente edición de La Noche Habla, donde Gabriela Herrera fue invitada para hablar sobre su ya conocida rivalidad con Shirley Arica.

Sin embargo, el programa dio un giro inesperado cuando Ric La Torre, uno de los conductores, le lanzó la pregunta que encendió la mecha: "¿Quién te parece la persona más hipócrita del medio?".

Gabriela Herrera no soltó nombres, pero lo que dijo fue suficiente para dejar helados a todos en el set.

"Uy, hay varias hipócritas en la televisión . Yo no voy a soltar nombres porque a mí no me importa lo que haga el resto con su vida. Pero tan solo con ver el programa de anoche, la que se mete con el marido de tal... Hay varias que son hipócritas en el medio, que le dice amiga a una y se ha metido con su pareja . Hay muchas", expresó con una sonrisa pícara.

Los presentes sabían muy bien a quién se refería. Y es que esas palabras hicieron recordar automáticamente el mediático romance entre Tilsa Lozano y el exfutbolista Juan Manuel Vargas, que en su momento fue uno de los escándalos más sonados del espectáculo nacional. Aunque esa relación ya es pasado, los recuerdos y las indirectas, al parecer, no tanto.

Tilsa no pudo disimular el roche

Ante el comentario de Gabriela Herrera, Tilsa Lozano trató de mantener la compostura y devolver el golpe con un poco de ironía. "¿Pero quién? Ric, tú que todo lo sabes, dinos por favor...", dijo, intentando aligerar la tensión.

Pero Gabriela Herrera no bajó la guardia: "Hay varias, Ric. Tú sabes perfectamente que hay varias en el medio que son bastante hipócritas".

La bailarina aclaró que su mensaje no tenía que ver con Shirley Arica, a quien, incluso, defendió. "Este tema no va por Shirley, ojo, porque ella ha sido muy sincera y muy real en muchas cosas. Yo me hice amiga de ella porque éramos similares en ese aspecto, de que éramos frontales y directas con las cosas", sostuvo.

La cosa ya estaba tensa, pero se puso aún más incómoda cuando Tilsa Lozano, en su rol de conductora, intentó retomar el control del programa.

"Ya que dices que eres una persona que dice las cosas en la cara, vamos a ver si te animas a contestarnos quién es la persona más hipócrita del medio. Pero mientras tú lo piensas, mis compañeros tienen algo que decir", dijo, mandando de inmediato a corte comercial.

Al volver de la pausa, Tilsa Lozano decidió cortar el tema de raíz y desviar la conversación. "Para que Gabriela relaje un poco", comentó, con una sonrisa que no ocultaba del todo lo que había sentido.

La participación de Gabriela Herrera en La Noche Habla dejó mucho más que declaraciones sobre su enemistad con Shirley Arica. Su indirecta en vivo generó un ambiente de tensión, especialmente por la reacción de Tilsa Lozano, quien se mostró incómoda cuando la alusión parecía apuntar a su pasado con una pareja casada.