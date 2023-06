Gabriela Serpa acusa a Alfredo Benavides de distanciarse de ella tras ampay con 'chibolo'

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Serpa asegura que Alfredo Benavides estaría actuando "raro" luego de las imágenes difundidas por Magaly Medina en su programa. Como se recuerda, la actriz cómica fue ampayada con un 'chibolo' en Huaral y además se vio como ambos ingresaron a su departamento.

¿Se acabó el amor?

Tras las imágenes de Gabriela Serpa con un 'chibolo' hace un par de semanas, las cámaras de "Magaly Tv La Firme" fueron en búsqueda de Gaby y Alfredito. Cabe recordar que los personajes en mención estuvieron en el ojo público luego que ambos confesaran que se gustan mutuamente.

Asimismo, el actor cómico comentó en reiteradas ocasiones que no estaba preparado para dar el siguiente paso porque creía que las relaciones de hoy duran muy poco tiempo.

"No entiendo porque se pone en ese plan, estas como que raro en las grabaciones ni me saludas y yo no te he hecho nada", dijo Gabriela.

"Sería bueno que entrevistes a los compañeros de trabajo y que digan quién es la persona que está indiferente y está rara", respondió Alfredo.

La hermana de Claudia Serpa asegura que no hizo nada malo y que no le rompió el corazón al 'Niño Alfredito'. Aparte, ambos se lanzan indirectas en el set de JB en ATV.

En las grabaciones de los sketch del programa humorístico, varias personas aprovecharon para poner a Gabriela como el centro de atención. 'Pepino' y Jorge Benavides fueron los primeros en darle su 'chiquita' a a Gaby.

"Quién va a Barranco pierde su banco"

En esa misma línea, Gabriela Serpa indicó que no entiende porque Alfredo Benavides se pone en "ese plan". ¿Estará celoso?

"No sé que problema tiene él pero es que no entiendo si no quería nada conmigo entonces porque se pone en ese plan [...] Yo no lo tomo personal de repente él si pero yo estoy soltera y él también entonces yo no entiendo porque se enoja", dijo la actriz.

Asimismo, indicó que el hermano de 'JB' anda indiferente desde que salieron las imágenes de ella de su 'chibolo'.

"Son inmadureces, no alarmen porque yo no le he hecho nada malo [...] Si me ha choteado mil veces ¿Entonces? [...] El que se va a barranco pierde su banco", dijo entre risas.

Al parecer, Alfredo Benavides estaría celoso de las imágenes que difundió la 'Urraca' en su programa, por ello Gabriela Serpa acusa al 'Niño Alfredito' de portarse indiferente con ella luego del ampay con su 'chibolo'.