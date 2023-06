Samahara Lobatón tras finalizar relación con 'Youna': "Pueden ir dejando su currículum"

Luego de anunciar el final de su relación con 'Youna', Samahara Lobatón parece estar lista para darle una nueva oportunidad al amor. La hija de Melissa Klug se mostró feliz a través de sus redes sociales y resaltó que actualmente se encuentra soltera.

A través de sus redes sociales, Samahara buscó interactuar con sus seguidores y utilizó el juego de preguntas y respuestas, por lo que prontamente le cuestionaron acerca de sus gustos y ella respondió que ya podrían ir cortejándola.

La influencer se enlazó con el programa de ''Magaly TV, La Firme'' para aclarar ciertas cosas respecto al padre de su hija.

En pleno programa en vivo, Samahara acusó al barbero de no pasarle la manutención correspondiente a su pequeña desde que nació, revelando que ella asume todos los gastos.

"Me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima cuando no la tiene, él acaso no se acuerda todo lo que me hizo. Él se cree muy vivo hablándole a mujeres, cuántas veces él me sacó la vuelta, cuando he hecho algo lo hice soltera", manifestó la influencer.