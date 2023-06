Gigi Mitre arremente contra Samahara Lobatón: "¿De qué trabaja? No canta, no baila ni actúa"

Durante la última emisión del programa 'Amor y Fuego', Gigi Mitre criticó la actitud de Samahara Lobatón, quien estaría 'facturando' en los diferentes programas de espectáculos, contando detalles acerca de su separación con 'Youna'.

Este martes, 27 de junio, la conductora aprovechó las cámaras de su programa para opinar acerca de la ruptura entre la hija de Melissa Klug y el barbero 'Youna', por lo que dejó entrever que toda esta controversia que viene generando la influencer es con el objetivo de 'facturar'.

La compañera de Rodrigo González criticó la actitud de Samahara, luego de que esta apareciera en ''América hoy'' y contara detalles acerca de su ruptura con el padre de su hija. Ante ello, Gigi se mostró sorprendida al conocer que la influencer hablaba bien de él, a pesar de que el joven la dejó mal parada a nivel nacional.

Además, se refirió a que no se le conocía algún estudio o empleo a Samahara Lobatón, por lo que aseguró que si le hackeaban sus cuentas, ella se quedaría sin ingresos.

"Otros artistas se dedican a otras cosas, (...) esta chica no estudia, no trabaja, ¿de qué trabaja si es influencer? ¿Cuánto tiempo la va a durar ser influencer? Porque no se ha preparado, ¿no ha ido a EE. UU. para estudiar educación? O sea, por favor, antes de ser mayor de edad, está metida ahí. Esto dura poco (...) no canta, no baila, no actúa, no nada. Le hackean el Instagram y se quedó sin chamba", agregó Gigi.