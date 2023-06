Flavia Laos habla de su relación con Austin tras rumores de ruptura

Luego de los fuertes rumores sobre una posible separación, Flavia Laos se presentó en el programa ''Más Espectáculos'' y aclaró cuál es la actual relación que mantiene con el modelo Austin Palao.

Como se sabe, Flavia y Austin son actualmente una de las parejas más mediáticas en el mundo de la farándula y en las redes sociales, motivo por el cual, han estado envueltos en más de un rumor de ruptura.

Recientemente, los seguidores de la pareja se han preguntado por qué no han vuelto a subir fotos juntos, lo cual ha sido aclarado por Flavia en el programa de Jazmín Pinedo.

"Yo sé que ustedes en sus casas quieren saber qué ha pasado (...) estamos tranquilos, estamos enfocados en nuestra carrera y no queremos hablar de nuestra relación y eso se respeta ¿no? (...) Estamos felices y tranquilos", declaró al programa ''Más Espectáculos''.

En su visita al programa ''América Hoy'', los conductores cuestionaron a Austin sobre el discurso que dio en el evento de música llevado a cabo en República Dominicana, sobre todo porque se olvidó de mencionar a Flavia Laos, por lo que el cantante y modelo aseguró que si la incluyó pero dentro del termino 'Familia'.

¿Es verdad que Flavia Laos se molestó contigo porque no la mencionaste cuando ganaste en los ''Premios Heat 2023''? fue la pregunta que le hicieron a el exchico reality.

''Se descontextualiza mucho. Yo cuando me refiero a familia obviamente ella está involucrada porque si me voy a poner a nombrar a uno por uno no podré nombrar a mis demás colegas'', respondió Austin Palao.