Jenko del Río tiene violenta pelea con su novia y luego se defiende: "Todo está bien"

Jenko del Río está nuevamente en el ojo de la tormenta, pues un programa de espectáculos captó al exchico reality mientras tenía una violenta pelea con su novia Valeria Larco, a quien jaloneó y empujó la puerta; pero Jenko negó que algo esté mal en su relación, esto mediante una llamada al programa que emitió las imágenes.

¿Qué pasó entre Jenko y Valeria?

El programa "Amor y fuego" emitió una serie de imágenes, donde se aprecia que la noche del sábado Jenko le pidió la mano a su novia, para luego ir a bailar a una conocida discoteca de Lince, de donde salieron en la madrugada y se dirigieron al departamento de Valeria.

En el video se puede apreciar que al llegar a la casa de Valeria, ella no tenía intención de hablar con el ex de Paloma Fuiza, ya que sale rápidamente del taxi e intenta entrar a su departamento, pero es detenida por Jenko, quien en todo momento la jala para que no pueda avanzar.

Seguido de eso, la mujer trata de cerrar la puerta principal del edificio, pero Jenko también de opone a ello y tienen un jaloneo, el cual continuó dentro de la recepción del edificio.

Un miembro de seguridad del edificio tuvo que intervenir para que Jenko salga del lugar. Finalmente, él tomó un taxi y se retiró.

Se comprometieron horas antes de la pelea

Las imágenes que emitió el programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre fueron grabadas la madrugada del domingo 25 de junio, horas después que la pareja se haya comprometido en un restaurante.

Según las redes sociales del exchico reality, le pidió la mano a su novia la noche del sábado y prueba de ello es una romántica foto que publicó en Instagram.

"Y el tiempo pasó y todavía estábamos juntos ¡Sabes todo lo que siento por ti! Siempre te dará un amor hermoso, el que te mereces", escribió Jenko en Instagram, junto a una foto en la que se muestra su mano y la de Valeria, quien lleva un anillo de compromiso.

Jenko se defiende

Tras las imágenes difundidas por "Amor y fuego", Jenko el Río llamó EN VIVO al programa para aclarar la situación, negando que haya tenido alguna discusión con su ahora prometida.

"Habíamos bajado de un taxi. Salimos a pasear. No hubo ninguna pelea, no hay nada (...). Está todo bien. Yo les estoy diciendo la verdad, estoy alejado de la televisión hace mucho tiempo. Por mi lado todo está bien. Hemos salido muy tranquilos, sino que hemos llegado muy tarde", puntualizó.

De esta forma, Jenko del Río trató de defender y justificar la violenta pelea que se vio en las imágenes en las que aparece jaloneado a su novia Valeria Larco, con quien se había comprometido horas antes.