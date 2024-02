¿Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel?: "Me cerró la puerta del canal"

02/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella vuelve a sorprender a todos en el medio del espectáculo nacional tras revelar que Gisela Valcárcel fue una de las personas que "le dio la espalda" cuando batallaba por encontrar trabajo en la televisión peruana.

¡Rompe su silencio!

El 'novio de México' fue entrevistado por Luis 'Potro' Caballero para conocer más detalles sobre su vida privada y artística, así como saber qué lo llevó a migrar a tierras extranjeras alejándose de todos sus seres queridos en el Perú.

El modelo contó que tenía un amigo muy cercano (Yaco Eskenazi) en un programa culinario, 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', y la dueña del formato lo invitaba por las mañanas porque era un magazín, pero cuando se trataba de estar por las noches, las cosas cambiaban.

"Me acuerdo de que había un programa de un amigo mío que era de cocina, y la dueña de ese formato me invitaba en las mañanas que era un magazín, pero para la noche: "No que este es muy familiar, Nicola no puede venir'", aseguró el segundo finalista de 'La Casa de los Famosos'.

¡Le cerró las puertas!

Entre otras de las revelaciones que dio el modelo peruano fue que atravesó un duro momento durante su carrera artística y televisiva, pero no recibió apoyo e incluso le cerraron las puertas de América TV.

"Ella también agarró un día y me cerró la puerta del canal. Dijo 'No, Nicola no entras al canal'. Y ahora sí, 'No que Nicola...' y yo dije 'No'", expresó, dejando entrever que la popular 'Señito' 'le bajó el dedo' y le impidió formar parte de producciones de dicha casa televisora.

También contó que el productor del reality de competencia le dio la espalda cuando le pidió trabajo, asegurándole que las marcas ya no lo querían, y que incluso él trató de hablar con las empresas, pero el productor le dio una rotunda negativa.

"Recuerdo que un día le escribí a un productor, le dije: 'Oye, por favor, necesito chamba'. Y me dijo: 'Bueno, Nicola. Tienes que buscar a las marcas", dijo Nicola.

Sobre Guty Carrera

Como se recuerda, no es la primera vez que Nicola hace mención a un personaje de la farándula local, ya que anteriormente hizo referencia a Guty Carrera, con quien logró 'limpiar asperezas' y volver a amistarse.

Según Porcella, el 'Potro' se comunicó con él para dejar atrás los malos entendidos y pedirle disculpas por todo lo que se ha dicho en redes sociales los últimos días.

"Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty Carrera, hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido", dijo en un inicio.

De esta manera, Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tuvo un duro momento al buscar trabajo en la televisión peruana y no tuvo el apoyo por parte de Gisela Valcárcel, ya que le habría cerrado las puertas del canal 4 y por ello, tuvo que buscar nuevas oportunidades en tierras mexicanas.