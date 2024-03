Gisela Valcárcel manda POTENTE mensaje a Dina Boluarte tras sufrir robo de su celular

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ola delincuencial en nuestro país cada día va en aumento. Esta vez, Gisela Valcárcel fue víctima de la inseguridad ciudadana al sufrir el robo de su celular en el distrito de San Isidro.

Ante este lamentable hecho, la empresaria hizo un llamado a las autoridades, debido a que todos los días se registran este tipo asaltos e incluso muchas muertes. Por ello, pidió mayor resguardo en las calles. Además, aprovechó esta oportunidad para dirigirse a Dina Boluarte para que tomen cartas en el asunto, pues el país atraviesa por una terrible inseguridad.

¿Qué dijo?

Mediante sus redes sociales, Gisela Valcárcel, denunció el robo de su teléfono móvil y pidió a sus contactos que ignores cualquier llamada o solicitud que venga de número de celular.

"Un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú... Hoy me han robado mi celular mientras caminaba, un hombre en una moto, que siguió después de llevarse el cel como si nada hubiera pasado, como en su casa... Impuestos en San Isidro que deberían usarse también para nuestra seguridad o ¿no?", fue el mensaje que compartió en sus historias de Instagram, evidentemente molesta por lo que había sucedido.

Envía mensaje a Dina Boluarte

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dirigirse a Dina Boluarte, pues el Perú atraviesa por un grave problema que es la inseguridad ciudadana y, pese a las medidas que se han tomado para combatirla como los estados de emergencia, estos no han dado resultados y la delincuencia va en aumento.

Sobre ello, Gisela Valcárcel hizo un pedido público mediante América Noticias y citó las palabras de las autoridades ante este grave problema. "Escuchamos a la autoridad decir: 'Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo', pero esto es un círculo vicioso en el que hemos entrado. Hagan lo que deben hacer", comentó al inicio evidentemente molesta.

"La vez pasada nuestra presidenta (Dina Boluarte), lo digo con sumo respeto, dijo que esto era una cadena y que para hablar de seguridad tenemos que hablar de trabajo, hay ladrones porque no hay trabajo. ¿Perdón?", comentó al inicio.

"Esto no es una cadena. Yo he nacido en La Victoria, qué tiene que ver el ladrón con la pobreza. Conozco mucha gente pobre que jamás robaría. Hay ladrones porque no hay autoridades que los detengan ", sentenció en vivo.

Como se mencionó, Gisela Valcárcel sufrió el robo de su celular y aprovechó este lamentable hecho para hacer un llamado a las autoridades y exigir mayor resguardo en las calles.