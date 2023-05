Giselle Zapata, expareja de 'Cuto' Guadalupe, se pronuncia tras ampay: "El tiempo se encargó"

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Charlene Castro, pareja de 'Cuto' Guadalupe, con otro hombre en un hotel de Barranco continúa siendo tema de conversación. El 17 de mayo, Magaly Medina informó en su programa que Giselle Zapata, exesposa del exfutbolista, se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Giselle Zapata?

Magaly Medina reveló que Giselle Zapata, exesposa de 'Cuto' Guadalupe, afirmó que este acontecimiento forma parte del "karma". Como se recuerda, la señora, quien también es madre de los dos primeros hijos del exfutbolista, lo acusó de engaño y de haberla sometido a violencia física y psicológica durante su relación que duró más de una década.

"Y el tiempo se encargó... después de todos estos años esperando justicia, me doy el gusto ahora de tirarte tu canción. Gracias, Magaly Medina", escribió en su post de Instagram.

Además, aprovechó para dedicarle la misma frase que 'Cuto' Guadalupe pronunció durante su conferencia de prensa. "Quien obra mal, le va mal en la vida". "¿Qué filósofo dijo eso?", añadió Zapata, quien actualmente radica en España.

La denuncia de Giselle Zapata

En 2019, Giselle Zapata participó en el programa "Magaly TV, La Firme" para hacer una denuncia pública contra 'Cuto' Guadalupe, acusándolo de haberla sometido a violencia en repetidas ocasiones durante su relación cuando vivían en Bélgica.

"Tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, humillaciones", afirmó.

Al recordar el primer episodio de violencia, Giselle Zapata dijo: "El carro se le va y una frenada justo al costado de la autopista hizo que se detuviera en seco, y le dije que, por favor, maneje despacio, nuestro hijo estaba atrás y ahí me lanzó un manazo".

También reveló que cuando volvió a Perú, los ataques se hicieron más fuertes. "Me lloraba y me decía: 'Perdóname, no sé qué hice'. Para mí era tan difícil ver a la persona que amaba llorar de esa manera que me paraba y lo abrazaba, y le decía que ya no llore", agregó.

La relación de Giselle Zapata y 'Cuto' Guadalupe

En 2011, Luis Guadalupe dio el paso hacia el matrimonio al casarse con su entonces pareja Giselle Zapata en un lugar cercano al Club Naval, ubicado en el distrito de La Perla, Callao.

A pesar de que parecían tener una relación estable, el exjugador decidió separarse de la madre de sus dos hijos después de 14 años juntos. En el año 2019, ella lo acusó públicamente de agresiones físicas y psicológicas durante una entrevista en el programa "Magaly TV, La Firme".