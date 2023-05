Hijo de 'Cuto' Guadalupe sobre infidelidad de Charlene Castro: "Siempre recibí comentarios, rumores"

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luis Guadalupe Jr., hijo de 'Cuto', no se reservó nada durante su entrevista exclusiva con el programa "América Hoy", y reveló que siempre había escuchado rumores sobre la infidelidad de Charlene Castro hacia su padre.

¿Qué dijo el hijo de 'Cuto Guadalupe?

El programa "América Hoy", liderado por Ethel Pozo, logró comunicarse con el hijo de 'Cuto', Luis Guadalupe Jr. El joven, que actual mente se encuentra en Cusco, rompió su silencio y confirmó que siempre tuvo sospechas de infidelidad de Charlene Castro hacia su padre.

"Yo sinceramente siempre las tuve, siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, pues uno saca sus conclusiones que era realmente así lo que pasaba. De los rumores la relacionaban con un tal jefe de allá de las minas y creo que resulta que él es, pues. Comentarios, rumores", dijo.

Pide que no regrese con Charlene Castro

Durante su intervención, Luis Guadalupe, de 23 años, también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a su padre, instándolo a no reconciliarse con Charlene Castro después de que ella falló en su compromiso y le fue desleal.

"No puedo decir que estoy de acuerdo con todo pero respeto mucho la decisión, obvio no es de mi agrado pero no es algo que yo apoye y él también tendrá que respetar mi posición (...) No puedo aceptar a alguien así al lado de mi padre", añadió.

No obstante, Luis Guadalupe añadió que acatará la determinación de su progenitor sea cual fuere esta: "Solo me queda apoyar a mi papá".

"Por el buen corazón que tiene ('Cuto' Guadalupe) puede perdonar, pero la decisión de seguir o no, es algo que no ha confirmado, con los días ya confirmará la noticia", expresó.

¿Qué hizo 'Cuto' Guadalupe tras ampay?

Al día siguiente de la difusión del ampay, el exfutbolista brindó una conferencia de prensa en la cual manifestó que perdonaba a Charlene Castro y que no la juzgaba, pero no confirmó si la relación sentimental seguiría o no.

Hoy, 'Cuto' Guadalupe está a Miami, Estados Unidos, a donde viajó después de que saliera a la luz el escándalo en el que su pareja, Charlene Castro, fue captada saliendo de un hotel con un individuo identificado como Luis Ticona.

Es importante señalar que Luis Guadalupe Jr., hijo de 'Cuto', es modelo y dedica su tiempo a crear contenido en TikTok. Durante su presentación en el programa "América Hoy", expresó su interés en participar en el programa "El Gran Show".