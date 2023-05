'Cuto' Guadalupe da a entender que su expareja no es peruana, pero Magaly lo desmiente: ¿De dónde es?

La conferencia dada por Luis 'Cuto' Guadalupe para abordar el escándalo de su expareja, Charlene Castro, continúa generando controversia. Recientemente, Magaly Medina ha desmentido al exfutbolista, contradiciendo su afirmación de que la madre de su hijo más reciente era extranjera.

Durante la última emisión de su programa "Magaly TV, La Firme", la presentadora de espectáculos reveló la verdadera nacionalidad de la expareja del conductor de "La fe del Cuto", Luis Guadalupe dejando a muchos sorprendidos.

De acuerdo a la información que compartió en su programa de espectáculos, la ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirma que Charlene Castro es de nacionalidad peruana y nacida en Tambopata, región de Madre de Dios.

En una entrevista con un medio local, el exjugador solicitó que se respete a Charlene Castro y manifestó que no se consideraba en posición de juzgarla después de ser captada saliendo de un hotel con un individuo identificado como Luis Ticona.

"Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe quiero que mis hijos estén bien, por encima de esas cosas que puede sentir como ser humano, está esa tranquilidad que tienes que tener, cabeza fría, para tomar las mejores decisiones", sostuvo.

Durante su conferencia de prensa, 'Cuto' Guadalupe afirmó que él y Charlene Castro no compartían la misma residencia antes de que saliera a la luz el escándalo en "Magaly TV, La Firme".

"De mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán y otras no. Si ella vive allá (otro departamento), era para cumplirle sus sueños, y yo vivo acá con mi mamá", declaró.