¡Grave situación! Santi Lesmes contrae dengue y teme por su vida: ¿Cómo se encuentra ahora?

Santi Lesmes se ha robado el corazón de los televidentes al ser parte de 'Arriba Mi Gente', por ello, muchos de sus seguidores mostraron su preocupación al no verlo este 27 de marzo en el programa. Ante esto, el conductor del espacio apareció en los últimos minutos de esta edición para dar una lamentable noticia: contrajo dengue.

El español ingresó al set del magazine para despedir a su amiga Karina Borrero, quien anunció que dará un paso al costado del espacio de Latina. Tras esta conmovedora escena, en conversación con Latina Noticias Digital, Lesmes contó que se había contagiado de esta peligrosa enfermedad por lo que tuvo que mantenerse alejado del programa.

Se contagió de dengue

Santi Lesmes reveló que el pasado lunes, en la noche, le informaron que había contraído el dengue. Explicó que presentó fiebre como uno de los síntomas, por ello decidió hacerse una prueba de descarte.

"La noticia me la dieron antes de ayer, en la noche, después de haber estado desde el sábado con altas temperaturas. Y el lunes estuvieron en la clínica haciendo descarte hasta que di positivo a dengue", expresó al inicio.

Además, mencionó que tuvo fuertes dolores en el cuerpo, cabeza y articulaciones, por lo que tuvo que recibir atención en un centro médico: "He tenido fiebre muy alta, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, un dolor en la cabeza como si me estuviera atornillando, de verdad que muy fuerte, mal, mal", acotó.

Mencionó que pidió la autorización del doctor para poder acudir al programa para despedirse de su amiga Karina Borrero.

"Hoy le pedí al médico permiso para venir un ratito, le dije que quería salir un ratito no más y le dije que no haría ninguna locura, como saltar o bailar. Pero sí quería venir a la última hora del programa porque es un día muy importante para la familia de 'Arriba mi gente' y quería estar... Me dijo que si me veía con fuerzas para levantarme y venir, pero después que volviera al reposo", sentenció.

Desconoce cómo se contagió

Por otro lado, se mostró sorprendido al saber que tiene dengue, puesto que no se explica cómo contrajo la enfermedad: "No tengo idea de dónde me he contagiado. Me han preguntado si he ido al Sur o la Selva y no he ido, tampoco a ningún parque. Tampoco he sentido que me ha picado", sentenció.

