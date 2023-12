Santi Lesmes es eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Seguiré en sus corazones"

Santi Lesmes se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

En la última edición del reality, que logró robarse los corazones de todas las familias peruanas, Ale Fuller, Junior Silva, Santi Lesmes y el 'Loco' Wagner llegaron hasta el set para demostrar sus mejores habilidades en la cocina y tratar de defender su permanencia en la competencia.

Es así como el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli dieron a conocer sus mejores secretos y tips para que puedan preparar el primer plato de la noche: ¡huevos duros en forma de pollito y conejo!

Como era de esperarse, las risas y los inconvenientes no tardaron en aparecer, ya que los cuatro participantes se mostraban nerviosos por no fallar en sus preparaciones, ya que era la primera vez que lo hacían. Incluso, el conductor de 'Arriba mi gente' trató de hacer una peculiar broma por el 'Día de los inocentes'.

Además, contra todo pronóstico, el jurado tuvo buenos comentarios por el desenvolvimiento del actor Silva y esperaron que pueda llegar hasta la final de la competencia.

Todos lograron emplatar y se reveló que Junior Silva se llevaba el beneficio y poder ganar ventaja al preparar el segundo plato en solo 70 minutos: ¡canilla de cordero al vino tinto con polenta cremosa!

Una vez terminado el tiempo, todos fueron al comedor esperando conocer la opinión del jurado y saber quiénes se mantendrían en la lucha. Es así como Ale Fuller, el 'Loco' Wagner y el popular 'Pollo Gordo' pasaban al siguiente nivel, mientras que Santi Lesmes debía decirle adiós al show.

"Me llamaron para volver, y estoy acá. Me voy con la tranquilidad de que sé que mañana me juntaré con mi familia para ver 'El Gran Chef Famosos'. Gracias y larga vida al programa (...) Llegó mi hora, pero seguiré en sus corazones. Si me quieren ver, la tienen fácil. Sintonicen 'Arriba mi gente'", expresó con la voz entrecortada, agradeciendo a sus seguidores por todo su apoyo.