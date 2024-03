¡No puede ser! Karina Borrero rompió EN LLANTO por terrible noticia EN VIVO: ¿Qué ocurrió?

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karina Borrero se ha ganado el cariño de todo su seguidores al formar parte de 'Arriba Mi Gente', su carisma y simpatía la han convertido en una de las conductoras más queridas del programa. Sin embargo, esta mañana, impactó a todos sus seguidores al darles una triste noticia.

Este miércoles 27 de marzo, en los últimos minutos del programa, la periodista sorprendió a todos los televidentes al anunciar que no va más en el famoso magazine de Latina.

Se despide de 'Arriba Mi Gente'

Para tristeza de todos sus seguidores, Karina Borrero anunció que dará un paso al costado en 'Arriba Mi Gente' luego de dos años al aire. Por ello, la periodista protagonizó una conmovedora escena al despedirse de sus compañeros del programa y de todos los televidentes.

"Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción. Solo tengo palabras de agradecimiento por esta familia que he formado. Cierro un ciclo llena de ilusión, llena de cariño y desafíos por delante, que comenzaron hace dos años cuando Latina TV me dio la oportunidad de hacer un programa diferente", mencionó en los últimos minutos del programa.

Asimismo, la conductora de TV explicó lo que ha significado ser parte del programa, pues la sacó de su zona de confort, debido a que por mucho tiempo estuvo al frente de otros formatos como noticieros: "Aquí he sido más yo. Me he divertido, he bailado y he jugado. Los he querido cada día. Es imposible no llorar porque es una despedida llena de amor".

¿Por qué renunció a 'Arriba Mi Gente'?

Karina Borrero decidió salir de 'Arriba Mi Gente', debido a que estará enfocada en otros proyectos personales y profesionales. Si bien no detalló de qué se trata, dejó entrever que seguirá en el mismo canal, pero en otro espacio televisivo.

"Cierra un ciclo para crecer, ojalá me sigan acompañando en mis proyectos, ojalá me sigan acompañando en esta nueva etapa de mi vida y que sigan recordando que, sobre todas las cosas, hice este programa con tanto amor y con tantas ganas de transmitirles alegría. Me voy a quedar con las ganas de traer (a su hija), así que un día me invitarán por aquí", mencionó en su última día.

Como se mencionó, Karina Borrero, después de dos años de conducción en 'Arriba Mi Gente', anunció su salida del programa y se despidió de todos sus seguidores.