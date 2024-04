Grupo 5, la nueva generación: ¿Quiénes son los hijos de Christian Yaipén y qué vínculo tienen con la música?

Christian Yaipén es uno de los cantantes de cumbia más prominentes del Perú, ya que lidera el Grupo 5, una de las orquestas más famosas y cotizadas de nuestro país. Sin embargo, no todo es trabajo para Christian ya que también es un hombre de familia y hace poco presentó a sus hijos, quienes tienen el ritmo de la música en las venas.

Christian Yaipén es un hombre muy hogareño y hace poco presentó en televisión nacional sus dos retoños, Sebastián y Matías. Los pequeños tienen mucho ritmo ya que demostraron su talento para el baile en uno de los conciertos del Grupo 5. Al respecto, Christian habló sobre sus hijos.

"Hay un Christian tranquilo, que siempre es hogareño. Sebastián ya hace planes, papá vamos a la piscina, papá llévame al cine, papá por favor me compras un heladito, y hay que sacarlo a comer helado, y me gusta. ¿Sabes por qué? Por que mi papá fue así conmigo", comentó el intérprete de 'El teléfono'.

El famoso cantante siempre tiene en mente la imagen de su padre Elmer Yaipén, a quien agradece por todo lo que le dio y siempre recuerda las actividades que hacían cuando era niño.

"Mi papá me llevaba al sauna, yo tenía 4 años. Cuando él fallece yo tenía 5 años, cuando yo tenía 4 años él me llevaba al sauna y cómo es, pasa el tiempo y cada vez que voy al sauna siempre me acuerdo de mi papá", recordó Christian Yaipén, quien está muy agradecido con su papá Elmer Yaipén Uypán y siempre lo tiene presente.