Florcita Polo ganó su CORONA en el Miss Mundo Latina Perú 2024: "¡Lo logramos!"

09/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se le hizo! Flor Polo Díaz logró consagrarse en el Miss Mundo Latina Perú 2024. La heredera de Augusto Polo Campos y Susy Díaz se llevó una corona dentro del certamen de belleza, el cual se llevó a cabo el último 8 de diciembre. Por tal motivo, no dudó en hacer gala de su premiación, destacando lo mucho que se esforzó para conseguirlo.

Florcita fue coronada en certamen de belleza

Durante el desarrollo de la ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio Leoncio Prado, la modelo y representante de Ica destacó en las etapas del certamen, siendo ovacionada entre el público presente. Dentro de sus momentos más resaltantes, Florcita brilló con su pasarela en traje de gala, obteniendo un buen desempeño durante el desfile con un vestido de perlas.

Además, la hija de 'Chuchi' tuvo una notable participación durante la ronda de preguntas, en donde explicó su manera de ver al mundo respecto al empoderamiento femenino, así como la de promover el turismo en la región que representa. Por tal motivo, Florcita alcanzó el segundo puesto de certamen, siendo coronada como Miss Turismo.

"¡Amores, lo logramos! Aquí está mi corona, estoy emocionada. Y nos vamos por el Perú y el mundo. De verdad estoy muy contenta, gracias a mis fieles seguidores, ustedes me motivan a seguir adelante, y a luchar y cumplir todos mis sueños", manifestó a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿Quién ganó el Miss Mundo Latina 2024?

Si bien Flor Polo destacó en el certamen, la ganadora absoluta de esta edición del Miss Mundo Latina Perú fue la representante de Trujillo, Karina Buitrón. Ella logró pasar por todas las etapas del concurso, al punto de que llegó al momento decisivo, Al respecto, indicó que se sintió muy emocionada tras llevarse el triunfo y la ansiada corona.

"Fue muy emocionante para las dos. No sabíamos cuál de las dos iba a quedar. Ya habíamos asegurado un viaje internacional, porque quedamos en el top, así que solo quedaba darnos fuerza y esperar los resultados", manifestó en declaraciones para La República. Con el resultado, representará al Perú en el formato internacional del certamen, el cual se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos.

¿Qué dijo Susy Díaz tras el certamen?

El paso de Florcita en el mundo de las pasarelas no fue del todo aprobado por su madre, Susy Díaz. Previamente, la exvedette mencionó que no asistiría al evento. Y dicho y hecho, ella no estuvo presente cuando su retoño obtuvo el triunfo. Se supo que ella tenía un compromiso con otro show, por lo que no apareció en la final.

Fue así que Florcita Polo logró ganar su ansiada corona, llevándose el título de Miss Turismo 2024. Con ello, la heredera de 'Chuchi' representará al país durante el próximo año.