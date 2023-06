"Hacen bebés y dejan a una madre joven para ser un papi": Ale Venturo lanza dura indirecta al 'Gato' Cuba

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer y empresaria, Ale Venturo volvió a ser tendencia por su reciente publicación en su cuenta de Instagram y subir parte de la letra de la canción "Keep ya head up", del recordado cantante 2Pac, tras su reciente ruptura con el futbolista, Rodrigo Cuba.

¿Qué publicó en Instagram?

En su historia se escucha el extracto del tema que estaría relacionado con su actual situación sentimental. "You know what makes me unhappy? When brothers make babies, and leave a young mother to be a pappy", es lo que se puede escuchar en el video.

La peculiar letra traducido al español sería: "¿Sabes lo que me hace infeliz? Cuando hacen bebés y dejan a una madre joven para ser un papi", lo que dejó entrever como una indirecta para el padre de su segundo bebé, el 'Gato' Cuba.

Sin embargo, no dio más detalle y continuó posteando fotos y videos sobre su vida cotidiana como mamá. A pesar de que no se conocen los motivos de su separación, la letra de la canción da énfasis en la importancia de la confianza en cualquier relación.

Ale Venturo busca conciliar

La empresaria Ale Venturo está buscando conciliar con el futbolista Rodrigo 'gato' Cuba después de su fallida relación, aseguró el abogado Wilmer Arica. Según el letrado, la rubia no quiere entrar en batallas legales con el padre de su hija y solo está interesada en el bienestar de su pequeña.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró Arica.

En esa misma línea, expresó que Venturo ha sido muy enfática al decir que su prioridad siempre va a ser la pequeña que tiene con Rodrigo Cuba.

Rodrigo Cuba se luce en redes sociales

El futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba, decidió reaparecer en redes sociales en medio del escándalo por su separación con la influencer Ale Venturo, y es que se mostró haciendo su vida cotidiana y hasta publicó una foto sin polo para mostrar su cuerpo.

En una segunda foto, apareció mostrando solo su rostro; al parecer la selfie habría sido tomada en el gimnasio, ya que en el fondo se ve a una persona en el piso con ropa deportiva y con un mat de yoga.

Al parecer la historia que compartió la rubia en Instagram estaría relacionado con los posts del 'Gato' al mostrarse sin polo y aparentando ser 'un papi', como dice la canción "Keep ya head up" de 2Pac.