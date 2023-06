¡Las ex se juntan! Melissa Paredes aparece en casa de Ale Venturo tras ruptura con Rodrigo 'Gato' Cuba

La sorpresiva separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba sigue generando gran atención en el mundo del espectáculo peruano, ya que llevaban más de un año juntos e incluso fueron padres. En estos momentos, la empresaria cuenta con el apoyo de su círculo íntimo, y según un adelanto del programa "Amor y Fuego", se puede ver que Melissa Paredes visitó su departamento, acompañada por su novio, Anthony Aranda.

Desde que Ale Venturo hizo pública su separación con Rodrigo 'Gato' Cuba, Melissa Paredes ha sido vista muy cerca de ella. Unas imágenes del programa "Amor y Fuego" captaron a la actriz en el departamento de la influencer, donde también se encontraba Anthony Aranda, mejor conocido en la farándula como el 'Activador'.

En otra escena, se muestra a Rodrigo 'Gato' Cuba hablando con un reportero de Willax TV, quien le dice: "Te han dejado como un desleal". El futbolista solo atina a negarse moviendo el rostro.

El informe íntegro estará disponible este jueves 1 de junio en el programa "Amor y Fuego" a partir de las 13:50 horas.

En una reciente emisión del programa de Rodrigo González, Ale Venturo decidió compartir algunas declaraciones en las que enfatizó que "la confianza es fundamental en una relación".

En otra entrevista con en el programa "Magaly TV, La Firme", la emprendedora desmintió cualquier posibilidad de una reconciliación futura con el padre de su hija. Ale Venturo prefirió no entrar en detalles sobre su separación y, por el contrario, le deseó lo mejor al futbolista.

"No, como papás nomás (...) Que no haya ningún tipo de guerra. No me siento bien", dijo visiblemente afectada por su separación con Rodrigo Cuba.