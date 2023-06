Ex de Ale Venturo llama "desleal" a Rodrigo Cuba y futbolista reacciona con polémico gesto

El papá de la hija mayor de Ale Venturo, Daniel León, calificó de "desleal" la actitud de Rodrigo Cuba durante los últimos meses de relación con la empresaria. El pronunciamiento no le gustó nada al futbolista, quien rompió su silencio.

Durante la última edición de 'Amor y Fuego', León fue entrevistado por la reportera del programa de espectáculos y no pudo dejar de cuestionar duramente al pelotero.

"No se veía muy leal creo ¿no? Creo que con los antepasados se dieron cuenta de que no tenía las mejores intenciones para empezar una familia nueva", dijo el ex de la rubia.