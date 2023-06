¡No quiere juicios! Ale Venturo busca conciliar con Rodrigo Cuba tras terminar su relación

Quiere llevar todo con tranquilidad. La empresaria Ale Venturo está buscando conciliar con el futbolista Rodrigo 'gato' Cuba después de su fallida relación, aseguró el abogado Wilmer Arica. Según el letrado, la rubia no quiere entrar en batallas legales con el padre de su hija y solo está interesada en el bienestar de su pequeña.

El programa "América hoy" tuvo una entrevista con el abogado Wilmer Arica, quien anteriormente también ha asesorado a Melissa Paredes, cuando ella se separó de Rodrigo Cuba en el 2021, tras un escándalo de infidelidad por parte de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

Según el letrado, Venturo no tendría intención alguna de entrar en problemas judiciales con el futbolista del Sport Boys y por el contrario, sólo buscará una conciliación.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró Arica.