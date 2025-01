Hermano de Christian Cueva explota contra Pamela López: "Te voy a desenmascarar, mentirosa"

15/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una historia de nunca acabar. Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez porque el hermano de Christian Cueva decidió pronunciarse para asegurar que se encargará de "desenmascararla" por "mentirosa".

Hermano de Christian Cueva arremete contra Pamela López

Marcial Cueva, hermano de Christian, utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje, donde no dudó en lanzar fuertes calificativos en contra de la persona que en algún momento formó parte de su familia: Pamela López.

En un primer momento, el pariente de 'Cuevita' afirmó que a Pamela no le importaría en lo absoluto la salud mental de sus hijos debido a que recientemente se sentó en el set de un conocido programa de espectáculos para brindar detalles de la tormentosa relación que mantuvo por el popular 'Aladino'.

"Te gusta hacer de tu vida un circo, no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés, te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, (...). Yo, desde esta tribuna, te voy a desenmascarar siempre, MENTIROSA", se lee inicialmente.

Enseguida, compartió una serie fotografías donde aparece Christian en compañía de sus menores hijos: "Acá muestro estas fotos que mi propio hermano nos manda cada vez que ve a sus hijos. Él tiene que ingeniárselas para verlos o llamarlos porque tú no los dejas ver, quizá esto me genere un problema con él, pero ya me cansé de aguantar tus estupideces, quiérete un poquito, quiere a tus hijos".

Marcial Cueva también criticó el nuevo trabajo de Pamela López como influencer y animadora de eventos, asegurando que durante los años que vivió con su hermano, esta jamás habría aportado económicamente para los gastos del hogar ni mucho menos se dedicaba a cuidar a sus hijos porque para eso estaban las nanas que contrataba el volante nacional.

"Ojalá que ese dinero cochino, que te vendes por hacer de tu vida una payasada, lo utilices para tus hijos ya que nunca aportaste para nada en la casa, todo el sustento fue mi hermano, hasta con tu propia hija y que digan que tú hacías las cosas del hogar, me río en tu cara porque para esos están las dos empleadas", agregó.

De esta manera, Marcial, hermano de Christian Cueva, arremetió contra Pamela López, afirmando que va a desenmascararla por "mentirosa", además de criticarla por sus nuevos trabajos como influencer y animadora de eventos de cumbia.