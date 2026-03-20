Voraz incendio CONSUME taller mecánico en Trujillo: Deja un herido y cuatro autos afectados

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este viernes 20 de marzo, un voraz incendio consumió el interior de un taller mecánico en la urbanización El Palomar, en Trujillo, generando gran alarma y tensión entre los vecinos de la ciudad, según informó el COER La Libertad.

Gran incendio consumió cuatro vehículos en Trujillo

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia de la región, el siniestro inició, aproximadamente, a las 12:30 del mediodía, en un taller ubicado entre Los Rubíes y la avenida César Vallejo, en el distrito de Trujillo.

Al lugar de los hechos llegó el COER para monitorear la emergencia, mientras que, como parte de las acciones de respuesta, la Cía. de Bomberos de Víctor Larco y Trujillo acudieron con dos máquinas contra incendios.

Las violentas llamas dejaron herida a una persona con quemaduras de segundo grado, por lo que fue auxiliada y atendida por el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Además, según el COER, cuatro vehículos resultados comprometidos por el siniestro.

La emergencia generó momentos de terror debido al riesgo que representaban los balones de gas en el interior del taller, pero no se han reportado daños ocasionados por esto hasta el momento.

En tanto, las autoridades continúan evaluando la zona y recomiendan a los vecinos mantenerse alertas ante cualquier eventualidad.

Detonan dinamita en minimarket del centro histórico de Trujillo

El pasado martes, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en el portón de un minimarket ubicado en la intersección de la avenida España con el jirón Bolívar, una de las zonas más concurridas del centro histórico y muy cerca de dos colegios en Trujillo.

El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes que a esa hora se dirigían a sus actividades cotidianas. El establecimiento identificado como "H&M Kefa" sufrió daños materiales en su acceso principal.

La ola expansiva dobló una de las esquinas del portón metálico y dejó marcas visibles en la fachada. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales, pese a la afluencia de público en la zona a esa hora de la mañana.

La Policía Nacional confirmó que el explosivo utilizado fue dinamita y que el hecho no descarta vínculos con amenazas y extorsión, modalidad que se ha vuelto cada vez más recurrente en la región.

Personal de la Dirincri llegó al lugar para realizar las primeras diligencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la puerta del local.