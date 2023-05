Hijos de Angie Jibaja dedican tiernas palabras a Romina Gachoy por el Día de la Madre

A través de las redes sociales, la modelo Romina Gachoy compartió los detalles hechos por los hijos de Angie Jibaja, en los cuales le dedican tiernas palabras de agradecimiento por el Día de la Madre.

La modelo argentina se mostró sumamente feliz al recibir esas emotivas cartas por parte de los niños, quienes viven con ella y su padre, Jean Paul Santamaría hace varios años, por lo que lleva asumiendo un papel importante dentro de su crianza.

Durante el Día de la madre, la influencer argentina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un conjunto de historias donde se muestra que realizó una sesión de fotos junto a los hijos de 'La Jibaja'.

En medio de la sesión fotográfica, pudo apreciarse la gran complicidad que existe entre Romina y los menores hijos de Angie, además de haberle entregado una serie de detalles que la conmovieron.

Los hijos de Angie Jibaja le entregaron a Romina Gachoy unas cartas hechas por ellos mismos, las cuales causaron ternura entre los millones de seguidores de la argentina, debido a que, en esas líneas plasmaron el amor y admiración que sienten por ella.

Además de elogiar y expresar su agradecimiento por todo lo que ella viene haciendo a lo largo de estos años respecto a su cuidado y crianza, quedando como evidencia el fuerte vinculo familiar que se construido a lo largo de estos años, entre la modelo y los hijos de 'La chica de los tatuajes'.

En redes, muchos de los usuarios no dudaron en comentar el gran detalle que los niños tuvieron hacia ella, además de respaldarla por la labor que viene cumpliendo como madre.

Después de viajar a Chile, Angie Jibaja utilizó sus cuentas oficiales en redes para comentar acerca de la difícil situación que atraviesa por no poder ver ni hablar con sus hijos.

Según su versión a través de una transmisión en vivo por TikTok, ella manifestó que habría comprado cuatro tablets para comunicarse con sus hijos de manera virtual, lo cual no se estaría dando hasta ahora.

"No me dejan ni comunicarme con ellos, siempre lo intento y me cuelgan (...). Les compré como cuatro tablets para que se comuniquen conmigo y nada, narró la modelo peruana.