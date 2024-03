¡Impactados! Fabianne Hayashida deja en shock a fans con su nuevo físico: ¿Qué le pasó a su cuerpo?

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses, Fabianne Hayashida atravesó por un difícil momento tras anunciar su divorcio y revelar que fue una decisión desgarradora, debido a que soñaba con convertirse en madre. Sin embargo, pasado un tiempo, la modelo se ha mostrado bastante recuperada y asegura que se encuentra enfocada en su crecimiento personal.

Por ello, la exchica reality, demostró que se ha puesto como prioridad y que está trabajando en su preparación física. La popular 'Chinita' compartió impactantes fotos de su gran cambio y sorprendió a todos sus seguidores

Fabianne Hayashida impacta con su físico

La ex integrante de 'Combate' dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al mostrar el cambio radical que ha dado su cuerpo. En sus redes sociales, Fabianne Hayashida, compartió imágenes de su físico, con las que demostró su gran perseverancia y disciplina.

Como se recuerda, hace tiempo, la modelo contó que uno de sus planes era competir en un concurso de fisiculturismo, por esta razón, viene entrenando su cuerpo para cumplir con los requisitos que exige el certamen fitness.

"Admiro esta disciplina, en verdad es todo para mí, me sana, me llena y me da tanta felicidad", dijo en su momento.

Sin embargo, muchos de sus fans que siguen fielmente su carrera, se han mostrado bastante sorprendidos por el cambio radical que ha dado la joven. Mientras unos han expresado su gran admiración por los increíbles resultados que ha obtenido en su físico, otros han criticado su apariencia actual.

"Fabianne no tanto tampoco", "Quisiera tener aunque sea el 1% de tu disciplina pero no puedo", "Se llama voluntad y disciplina", "Así tampoco quisiera llegar", "No creo que sea solo dieta y ejercicio, quizás también una lipomarcación", "Admiro tu disciplina y perseverancia. Regálame un poquito de ello", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Tiene nuevo amor?

A inicios de este año, Fabianne Hayashida, volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al ser vista bailando, muy cariñosa, con un misterioso hombre en una discoteca. Al respecto, la modelo decidió pronunciarse.

"Es un chinito guapo. Lo conozco hace mil años, ¿no? Es un chinito súper atractivo (...) Lo conozco hace 10 años y no es que lo conocí en la fiesta por si acaso ah", aseguró la deportista.

Como se mencionó, Fabianne Hayashida demostró su gran perseverancia y disciplina al dar un cambio radical en su cuerpo. Sin embargo, este nuevo físico generó un sinfín de comentarios entre sus seguidores.