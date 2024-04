¡Increíble! Magaly ofrece una fuerte RECOMPENSA por recuperar la DESAPARECIDA entrevista con Alex Brocca

La conductora Magaly Medina ha tomado la palabra ante las solicitudes de sus seguidores en las redes sociales, quienes expresaron su preocupación por la falta de difusión de la entrevista con el fallecido bailarín Alex Brocca y ofrece una fuerte recompensa. Esto ocurre luego del reciente estreno de la película 'Chabuca', donde se pone de habla de la relación entre Brocca y Ernesto Pimentel.

La periodista fue explícita al mencionar que no tiene la entrevista que le realizó a Alex Brocca en su posesión, ya que esta fue realizada durante su etapa laboral en Latina y la cadena es la propietaria del material.

"La entrevista yo la he buscado, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a 'Latina', que en esa época se llamaba 'Frecuencia Latina' (...) Me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, señaló.

Dado que el canal donde actualmente trabaja es competencia directa, considera que es poco probable que le faciliten el acceso al contenido.

"La entrevista que hice aquella época, las de Alex Broca, se quedaron en Latina. Y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista, nunca me la va a dar. La debe tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la va a dar porque somos competidores en el mismo horario".