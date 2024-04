¿Aún le duele? Leslie Shaw niega ROTUNDAMENTE saludar a su ex, Mario Hart

Las redes sociales estallaron luego del acalorado encuentro entre Leslie Shaw y Mario Hart en la alfombra roja de la película 'Chabuca'. Las declaraciones explosivas de la cantante contra su expareja se volvieron virales en cuestión de minutos.

Ante la expectativa del público presente ante el encuentro de la cantante y su expareja, los medios no dudaron en comentar su presencia. Fiel a su estilo, la cantante Leslie Shaw respondió que nunca se debería saludar a un ex, en especial si la relación estuvo marcada por la infidelidad.

"(¿Si lo ves se saludan?) No, al ex, nunca se le saluda. Nunca. A menos que te haya regalado una Balenciaga o un Rolex, pero si es un miserable y te ha hecho cachuda, no", mencionó.